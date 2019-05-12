Вальверде: "Я всегда ощущал поддержку руководства "Барселоны"

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Вальверде: "Я всегда ощущал поддержку руководства "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он полон решимости продолжать работу в каталонском клубе.

"Я полон сил и решимости, чтобы продолжить работу. Со мной все в порядке. Я готов встретиться с нынешней ситуацией лицом к лицу, а не спрятавшись от нее. Я всегда ощущал поддержку руководства "Барселоны". 

Конечно, при провалах, как в матче с "Ливерпулем", все кажется разрушенным. Но это скорее похоже на вспышку гнева у детей. Нам необходимо собраться и все исправить", - цитирует Вальверде AFP.

Напомним, что "Барселона" в нынешнем сезоне стала чемпионом Испании, но в полуфинале Лиги Чемпионов проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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