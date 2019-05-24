Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться"

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Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Кубка Испании с "Валенсией", а также прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в Лиге чемпионов.

"Пока я не думаю о будущем. Главное - завтрашний матч. Я всем доволен в клубе, у меня никогда не было поводов жаловаться на что то.

Когда мы неожиданно вылетели из Лиги чемпионов. Мы все понимали, что несем ответственность. Нам очень больно. Мы не можем просто прятать головы в песок", - сказал Вальверде.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится завтра, 25 мая, на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало - в 22:00 по московскому времени.

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