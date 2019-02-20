Вальверде ярко высказался по поводу Суареса



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил игру уругвайского нападающего Луиса Суареса.

"Я не переживаю из-за формы Суареса. Я бы больше беспокоился, если бы у него не было моментов. Если у него нет возможностей отличиться, то он создает шансы партнерам. Такова работа форварда. У всех нападающих бывают черные дни. Важно, чтобы у него возникали голевые шансы", - приводит слова Вальверде Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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