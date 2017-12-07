Вальверде заблокировал возможный уход одного их хавбеков "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заблокировал возможный уход из его команды полузащитника Андре Гомеша.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" уведомил руководство своего клуба, что он выступает против продажи португальца. Более того, Вальверде выразил уверенность, что в будущем 24-летний хавбек способен стать ключевым игроком "Барсы".

Напомним, Маскерано получил предложение из Китая. | soccernews.ru