Вальверде заблокировал возможный уход одного их хавбеков "Барселоны"

Теги барселонаандре гомешэрнесто вальверде

Вальверде заблокировал возможный уход одного их хавбеков "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заблокировал возможный уход из его команды полузащитника Андре Гомеша.

Как информирует El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" уведомил руководство своего клуба, что он выступает против продажи португальца. Более того, Вальверде выразил уверенность, что в будущем 24-летний хавбек способен стать ключевым игроком "Барсы".

Напомним, Маскерано получил предложение из Китая. | soccernews.ru

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