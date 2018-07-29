Вальверде заинтересован в подписании бывшего хавбека "Реала"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании полузащитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Асьера Ильярраменди.

По сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" могут предпринять попытки подписать 28-летнего хавбека басков уже в текущее трансферное окно. Однако вполне вероятно, что сам футболист может отказаться от потенциального переезда на "Камп Ноу" ввиду своего предыдущего горького опыта нахождения на "Сантьяго Бернабеу", где он не смог закрепиться в основной обойме мадридского "Реала".

Напомним, "Барселона" согласовала свой второй исходящий трансфер. | soccernews.ru