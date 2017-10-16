Вальверде заинтересован в подписании двух хавбеков "Манчестер Юнайтед"

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Вальверде заинтересован в подписании двух хавбеков "Манчестер Юнайтед"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании двух полузащитников английского "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям Diario Gol, наставник "сине-гранатовых" хотел бы усилить свою команду Хуаном Матой и Андером Эррерой. Учитывая, что "красные дьяволы" не продлили пока с ними контракты, срок действия которых истекает летом следующего года, "Барса" вполне может уже в январе согласовать условия перехода игроков в качестве свободных агентов по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роналдиньо высказался о своем уходе из "Барселоны". | soccernews.ru

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