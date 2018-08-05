Вальверде заинтересован в подписании еще одного игрока "Баварии"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании еще одного игрока мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сине-гранатовых" хочет заполучить в ряды своих подопечных защитника немецкого гранда Джошуа Киммиха, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний бек в составе чемпионов Германии отметился 6 забитыми мячами и 17 результативными передачами в 47 матчах.

Напомним, Вальверде не был заинтересован в подписании Видаля. | soccernews.ru