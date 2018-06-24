Вальверде заинтересован в подписании вингера сборной Швейцарии

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании одного из открытий Чемпионата Мира в России - вингера сборной Швейцарии Джердана Шакири.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" готовит для 26-летнего игрока, выступающего за "Сток Сити", роль джокера, который будет способен усилить игру своей команды, выходя на поле со скамейки запасных по ходу матчей.

Напомним, "Барселона" контактирует с главным тренером сборной Колумбии. | soccernews.ru