Вальверде заинтересован в подписании вингера сборной Швейцарии

Теги джердан шакирибарселонасток ситишвейцарияэрнесто вальверде

Вальверде заинтересован в подписании вингера сборной ШвейцарииГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании одного из открытий Чемпионата Мира в России - вингера сборной Швейцарии Джердана Шакири.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" готовит для 26-летнего игрока, выступающего за "Сток Сити", роль джокера, который будет способен усилить игру своей команды, выходя на поле со скамейки запасных по ходу матчей.

Напомним, "Барселона" контактирует с главным тренером сборной Колумбии. | soccernews.ru

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