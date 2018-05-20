Вальверде заинтересован в подписании вингера "Вильярреала"

Теги барселонавильярреалсамуэль кастильехоэрнесто вальверде

Вальверде заинтересован в подписании вингера "Вильярреала"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании вингера "Вильярреала" Саму Кастильехо.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже попросил руководство своего клуба подписать ближайшим летом 23-летнего игрока "желтой субмарины".

В нынешнем сезоне Кастильехо забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за "Вильярреал".

Напомним, против "Реала Сосьедад" "Барселона" сыграет в новой форме. | soccernews.ru

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