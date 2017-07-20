Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в приобретении топового нападающего для своей команды.

В частности, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" по окончанию сезона 2017/2018 желает заполучить в свою команду форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, который должен стать для Луиса Суареса. Если же в текущее трансферное окно "Барсу" покинет Неймар, то Вальверде попросит свой клуб приобрести аргентинца уже нынешним летом.

Напомним, Неймар сам инициировал переговоры с ПСЖ по поводу своего возможного перехода. | soccernews.ru