Вальверде заинтересован в возвращении Тьяго Алькантары

Теги бавария мюнхенэрнесто вальвердебарселонатьяго алькантара

Вальверде заинтересован в возвращении Тьяго АлькантарыГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в возвращении на "Камп Ноу" полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" уже работают над тем, чтобы подписать 27-летнего хавбека чемпионов Германии. Сам футболист также не против вернуться в родной клуб.

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника. | soccernews.ru

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