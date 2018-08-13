Вальверде: "Заменить Иньесту невозможно"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о возможных новых трансферах своего клуба.

" Мы никогда не найдем другого Андреса Иньесту , это невозможно, потому что есть только один такой игрок, и он находится в Японии, Я не думаю о трансферах. Я думаю о своей команде и готовлюсь к следующему матчу. Это мой план, хотя все висит в воздухе, пока трансферное окно не закроется ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Барселона" определилась со стратегией по трансферу Погба. | soccernews.ru