Вальверде запросил у "Барселоны" подписать вингера "Севильи"

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Вальверде запросил у "Барселоны" подписать вингера "Севильи"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хотел бы видеть игроком своей команды вингера "Севильи" Пабло Сарабию.

По сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже попросил руководство своего клуба подписать 26-летнего футболиста "красно-белых" на "Камп Ноу".

В прошлом сезоне Сарабия забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 53 матчах за "Севилью".

Напомним,  прошлый сезон принес "Барселоне" рекордный для истории футбола доход. | soccernews.ru

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