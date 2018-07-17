Вальверде запросил у "Барселоны" подписать вингера "Севильи"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хотел бы видеть игроком своей команды вингера "Севильи" Пабло Сарабию.

По сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже попросил руководство своего клуба подписать 26-летнего футболиста "красно-белых" на "Камп Ноу".

В прошлом сезоне Сарабия забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 53 матчах за "Севилью".

Напомним, прошлый сезон принес "Барселоне" рекордный для истории футбола доход. | soccernews.ru