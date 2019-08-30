Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге

Теги эрнесто вальвердебарселонатрансферынеймар

Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался комментировать возможный переход форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб, однако отметил, что очень ждет закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Marca.

"Очень ждем, когда этот день наступит. Мы очень устали, хотим отдохнуть. По ситуации с Неймаром мне нечего сказать. Посмотрим, что произойдет", - сказал Вальверде.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 году, посл нечего за 222 миллиона евро перешел в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и ПСЖ согласовали контракт бразильца.

А еще: Вальверде прокомментировал победу над "Бетисом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 2 6
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
3 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
4 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
6 Алавес Алавес 2 4
7 Осасуна Осасуна 2 4
8 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
9 Леванте Леванте 2 3
10 Мальорка Мальорка 2 3
11 Сельта Виго Сельта Виго 2 3
12 Вильярреал Вильярреал 2 1
13 Гранада Гранада 2 1
14 Эйбар Эйбар 2 1
15 Хетафе Хетафе 2 1
16 Валенсия Валенсия 2 1
17 Эспаньол Эспаньол 2 1
18 Бетис Бетис 1 0
19 Барселона Барселона 1 0
20 Леганес Леганес 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов