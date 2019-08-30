Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался комментировать возможный переход форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб, однако отметил, что очень ждет закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Marca.
"Очень ждем, когда этот день наступит. Мы очень устали, хотим отдохнуть. По ситуации с Неймаром мне нечего сказать. Посмотрим, что произойдет", - сказал Вальверде.
Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 году, посл нечего за 222 миллиона евро перешел в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что "Барселона" и ПСЖ согласовали контракт бразильца.
А еще: Вальверде прокомментировал победу над "Бетисом"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
-
Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
-
Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
-
"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди
-
Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
-
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича
-
Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба
-
Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом
-
5
Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси
-
Лукаку похудел на 3 килограмма после перехода в "Интер"
-
Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ
-
1
Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"
-
Льоренте подпишет двухлетний контракт с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0