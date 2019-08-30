Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался комментировать возможный переход форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб, однако отметил, что очень ждет закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Marca.



"Очень ждем, когда этот день наступит. Мы очень устали, хотим отдохнуть. По ситуации с Неймаром мне нечего сказать. Посмотрим, что произойдет", - сказал Вальверде.



Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 году, посл нечего за 222 миллиона евро перешел в ПСЖ.



Ранее сообщалось, что "Барселона" и ПСЖ согласовали контракт бразильца.

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