Вальверде желает заполучить защитника ПСЖ

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Вальверде желает заполучить защитника ПСЖГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде желает заполучить защитника французского ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" хотел бы включить 23-летнего бека в сделку по форварду своей команды Неймару, который, как ожидается, уже на этой неделе может перебраться в стан "красно-синих".

Напомним, "Барселона" может продать Андре Гомеша. | soccernews.ru

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