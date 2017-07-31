Вальверде желает заполучить защитника ПСЖ

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде желает заполучить защитника французского ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" хотел бы включить 23-летнего бека в сделку по форварду своей команды Неймару, который, как ожидается, уже на этой неделе может перебраться в стан "красно-синих".

Напомним, "Барселона" может продать Андре Гомеша. | soccernews.ru