Вальверде: "Зная силу соперника, мы пытались владеть инициативой, играть компактно и доминировать"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал матч против "Ювентуса" (2:1) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Зная силу соперника, мы пытались владеть инициативой, играть компактно и доминировать. Мы также находимся в той стадии, когда каждая сыгранная минута добавляет уверенности. В этой победе много позитивного.

"Барселоне" не обойтись без Неймара. Хотим, чтобы он был с нами, и знаем, какое влияние он оказывает на нашу игру. Это очевидно" - приводит слова Вальверде Goal.com.

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