"Вальядолид" - "Хетафе" - 2:2, "Атлетик" - "Райо Вальекано" - 3:2, "Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Теги атлетик бильбаохетафереал сосьедадэйбар

"Вальядолид" - "Хетафе" - 2:2, "Атлетик" - "Райо Вальекано" - 3:2, "Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Вальядолид" - "Хетафе"

"Атлетик" - "Райо Вальекано"

"Реал Сосьедад" - "Эйбар"

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Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 32 45
9 Бетис Бетис 32 43
10 Эспаньол Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес Леганес 31 40
13 Эйбар Эйбар 31 39
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 32 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 32 31
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 32 27
20 Уэска Уэска 32 25
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