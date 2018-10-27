"Вальядолид" и "Эспаньол" поделили очки в десятом туре Примеры (видео голов)

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"Вальядолид" и "Эспаньол" поделили очки в десятом туре Примеры (видео голов)

В рамках десятого тура испанской Примеры "Вальядолид" на своём поле сыграл вничью с "Эспаньолом" со счётом 1:1.

"Вальядолид" – "Эспаньол" - 1:1

Голы: Иглесиас, 20 - 0:1, Верде, 90 - 1:1.

"Вальядолид": Масип, Калеро, Альба, Мартинес, Антоньито, Суарес (Плано, 55), Алькарас, Тони (Иви Лопес, 87), Мичел, Мойяно (Верде, 74), Унал.

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Эрмосо, Марк Рока, Дардер, Мелендо (Санчес, 66), Перес (Пьятти, 46), Иглесиас, Гарсия (Дуарте, 78).

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