"Вальядолид" и "Леганес" поделили очки в матче Примеры

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"Вальядолид" и "Леганес" поделили очки в матче Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Вальядолид" сыграл вничью с "Леганесом".

"Вальядолид" - "Леганес" 2:2

Голы: Брэйтуэйт, 4 - 0:1, Унал, 8 - 1:1, Меса, 13 - 1:2, Унал, 79 - 2:2

"Вальядолид": Масип, Оливас, Мойяно (Мичел, 59), Антоньито (Эрвиас, 90), Хоакин Фернандес, Алькарас, Тони Вилья (Сандро Рамирес, 58), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Омеруо (Тарин, 84), Росалес (Руибаль, 86), Авазьем, Рубен Перес, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Меса, Родригес, Эн-Несири, Брэйтуэйт.

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