"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры
В стартовом матче 11-го тура испанской Примеры "Вальядолид" сыграл вничью с "Леванте".
На данный момент "Вальядолид" занимает 17-е место, а "Леванте" - 18-е.
"Вальядолид" - "Леванте" 1:1
Голы: Маркос Андре, 57 - 1:0, Кампанья (пен), 83 - 1:1
"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна, Эрвиас (Янко, 70), Алькарас, Сан-Эметерио (Санчес, 88), Плано (Жота, 85), Маркос Андре, Гвардиола.
"Леванте": Карденас, Сон (Дани Гомес, 71), Постиго, Везу, Клерк, Мальса (Коке, 80), Кампанья, Рочина, Мелеро (Де Фрутос, 67), Рохер Марти (Леон, 80), Моралес (Робер, 71).
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|20
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|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14