"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры

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"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры

В стартовом матче 11-го тура испанской Примеры "Вальядолид" сыграл вничью с "Леванте".

На данный момент "Вальядолид" занимает 17-е место, а "Леванте" - 18-е.

"Вальядолид" - "Леванте" 1:1

Голы: Маркос Андре, 57 - 1:0, Кампанья (пен), 83 - 1:1

"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна, Эрвиас (Янко, 70), Алькарас, Сан-Эметерио (Санчес, 88), Плано (Жота, 85), Маркос Андре, Гвардиола.

"Леванте": Карденас, Сон (Дани Гомес, 71), Постиго, Везу, Клерк, Мальса (Коке, 80), Кампанья, Рочина, Мелеро (Де Фрутос, 67), Рохер Марти (Леон, 80), Моралес (Робер, 71).

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