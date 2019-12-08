"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче Примеры
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 16-го тура Ла Лиги.
"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 0:0
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (Порро, 66), Мойяно, Салису, Мичел, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Ануар, 82), Гвардьола, Вилья.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Порту (Барренечеа, 90+1), Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 69), Эдегор, Оярсабаль.
Хозяева встречи с 19 баллами занимают 14 место в турнирной таблице. У баскского клуба 27 очков и четвертая позиция.
А еще: Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"
-
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
-
Новым главным тренером "Сочи" стал Федотов
-
"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ
-
Стали известны подробности повреждения Бентанкура
Лента новостей
-
Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ
-
Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак"
-
Газзаев раскритиковал Тедеско
-
Карпин оценил итог матча со "Спартаком"
-
Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"
-
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"
-
Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"
-
2
"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"
-
"Хетафе" минимально обыграл "Эйбар" в матче Примеры
-
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
-
Новым главным тренером "Сочи" стал Федотов
-
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче Примеры
-
Карпин поделился мыслями о матче со "Спартаком"
-
"Унион" переиграл "Кельн" в матче Бундеслиги
-
1
"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ
-
"Сассуоло" и "Кальяри" закончили ничьей, "Торино" обыграл "Фиорентину" и другие итоги матчей Серии А
-
Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч с "Ростовом"
-
Стали известны подробности повреждения Бентанкура
-
"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6