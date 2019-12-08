"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче Примеры

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"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче Примеры

"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 16-го тура Ла Лиги.

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (Порро, 66), Мойяно, Салису, Мичел, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Ануар, 82), Гвардьола, Вилья.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Порту (Барренечеа, 90+1), Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 69), Эдегор, Оярсабаль.

Хозяева встречи с 19 баллами занимают 14 место в турнирной таблице. У баскского клуба 27 очков и четвертая позиция.

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