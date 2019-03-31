"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 29-го тура Примеры (видео голов)

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"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 29-го тура Примеры (видео голов)

"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" закончили результативной ничьей в матче 29-го тура Примеры (1:1).

Голами отметились Серхио Кеко и форвард Микель Оярсабаль.

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)

Голы: Кеко, 9 - 1:0, Оярсабаль, 79 - 1:1. 

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькарас, Ануар (Энес Унал, 85), Кеко (Антоньито, 77), Оскар Плано, Верде (Мичел, 46), Гвардьола.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Пардо (Виллиан Жозе, 67), Субельдия, Сангальи, Янузай (Баутиста, 87), Рамирес (Хуанми, 60), Оярсабаль.

"Вальядолид" с 30 баллами занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" с 37 очками располагается на 10-й строчке. 

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