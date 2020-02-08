"Вальядолид" и "Вильярреал" поделили очки в матче Примеры

В 23-м туре испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Вальядолидом".

"Вильярреал" поднялся на седьмую позицию, а "Вальядолид" остался на 15-м месте.

"Вальядолид" - "Вильярреал" 1:1

Голы: Алькарас, 15 - 1:0, Жерар Морено, 54 - 1:1

"Вальядолид": Масип, Оливас, Рауль Гарсия, Салису, Мойяно, Мичел, Алькарас, Тони Вилья (Эрвиас, 65), Унал, Сандро Рамирес (де ла Фуэнте, 70), Плано (Бен-Арфа, 78).

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пенья, Иборра, Тригерос, Касорла, Мойсес Гомес (Онтиверос, 84), Жерар Морено, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72).

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