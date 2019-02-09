"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании

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"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании

"Вальядолид" и "Вильярреал" не смогли выявить победителя в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:0).

"Вальядолид" - "Вильярреал" - 0:0

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Кеко (Борха, 90), Оскар Плано, Эрвиас (Верде, 81), Гвардьола.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Хауме, 88), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Бакка, 72), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 81).

"Вальядолид" занимает 14 строчку турнирной таблицы Ла Лиги, а "Вильярреал" расположился на 19 месте.

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