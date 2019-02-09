"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Испании (обзор матча)
"Вальядолид" и "Вильярреал" не смогли выявить победителя в матче 23-го тура чемпионата Испании (0:0).
"Вальядолид" - "Вильярреал" - 0:0
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Антоньито, 67), Фернандес, Мичел, Рубен Алькарас, Кеко (Борха, 90), Оскар Плано, Эрвиас (Верде, 81), Гвардьола.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Хауме, 88), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Бакка, 72), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 81).
"Вальядолид" занимает 14 строчку турнирной таблицы Ла Лиги, а "Вильярреал" расположился на 19 месте.
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|Команда
|М
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|22
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|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
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|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
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|Леганес
|22
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|14
|Реал Вальядолид
|23
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|15
|Эспаньол
|22
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|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15