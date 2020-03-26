"Вальядолид" интересуется Кокориным

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"Вальядолид" интересуется Кокориным

Журналист Сергей Егоров назвал испанский клуб, который может подписать нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

По его информации, 29-летний россиянин оказался в сфере интересов "Вальядолида".

Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что некий клуб из Испании начал переговоры о переходе скандального форварда.

Кокорин после перехода в "Сочи" на правах аренды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Его трансфер принадлежит "Зениту", но летом контракт между сторонами истечёт и футболист станет свободным агентом.

Не пропустите: Смолов рассказал, что Кокорин зовет его в "Сочи". | http://soccernews.ru
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