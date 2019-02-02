"Вальядолид" крупно уступил "Уэске"

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"Вальядолид" крупно уступил "Уэске"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Уэска" на своем стадионе разгромила "Вальядолид".

"Уэска" - "Вальядолид" 4:0

Голы: Гальего, 19 - 1:0, Пулидо, 50 - 2:0, Гомес, 53 - 3:0, Авила, 77 - 4:0

"Уэска": Сантамария, Инсуа, Пулидо, Мирамон, Эчейта, Эррера (Мусто, 72), Галан, Ривера, Гомес, Гальего, Эрнандес (Авила, 77).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас (Ануар, 82), Мартинес, Антоньито, Калеро, Фернандес, Алькарас, Тони (Унал, 54), Кеко (Эрвиас, 64), Плано, Серхи Гвардиола.

Предупреждения: Эрнандес (37), Инсуа (63), Галан (69), Пулидо (82), Мусто (83), Гомес (85), Ануар (85), Калеро (88).

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