"Вальядолид" на 96-й минуте упустил победу над "Хетафе"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на своем поле сыграл вничью "Хетафе". Счет на 14-й минуте открыл игрок гостей Мауро Арамбарри, но в середине тайма равновесие восстановил Серхи Гвардиола. Во втором тайме хозяев вперед вывел Энес Унал, который реализовал пенальти. На 96-й минуте гостей спас от поражения Хорхе Молина, который также отличился с 11-метрового.

"Вальядолид" вышел из зоны вылета и набрав 31 очко занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" остался на пятой позиции, имея в активе 51 очко.

"Вальядолид" – "Хетафе" - 2:2 (1:1)

Голы: Арамбарри, 14 - 0:1, Гвардиола, 30 - 1:1, Унал, 69 (с пенальти) - 2:1, Молина, 90+6 (с пенальти) - 2:2.

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