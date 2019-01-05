"Вальядолид" на своем стадионе уступил "Райо Вальекано"

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"Вальядолид" на своем стадионе уступил "Райо Вальекано"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" одержал победу над "Вальядолидом".

"Вальядолид" - "Райо Вальекано" 0:1

Гол: Медран, 1 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно (Антоньито, 46), Калеро, Мичел, Алькарас, Тони (Чоп, 63), Кеко (Верде, 74), Плано, Унал.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Эмбарба (Бебе, 63), Комесанья, Трехо (Гарсия, 85), Медран, Адвинкула, де Томас (Тито, 90).

Предупреждения: Эмбарба (56), Трехо (59), Бебе (65).  

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