"Вальядолид" обыграл "Бетис" и вошел в зону еврокубков

В матче девятого тура чемпионата Испании "Вальядолид" на выезде победил "Бетис" со счетом 1:0. Единственный гол в первой тайме забил Антоньито. Благодаря этой победе "Вальядолид" поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры, "Бетис" остался на 10-й позиции.

"Бетис" – "Вальядолид" - 0:1 (0:1)

Гол: Антоньито, 35 - 0:1

"Бетис": Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Герреро, Каналес (Ло Чельсо, 72), Гарсия (Манди, 45), Будебуз, Вильям Карвалью, Инуи (Леон, 60), Морон.

"Вальядолид": Масип, Калеро, Альба (Фернандес, 50), Мартинес, Антоньито, Суарес (Ануар, 62), Мичел, Тони, Алькарас, Мойяно, Унал (де ла Фуэнте, 90).

Не пропустите: Второй клуб Барселоны вышел на второе место в Примере. | http://soccernews.ru