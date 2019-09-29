"Вальядолид" обыграл "Эспаньол" в матче 7-го тура Примеры (видео голов)
"Эспаньол" проиграл "Вальядолиду" в домашнем матче 7-го тура Примеры.
Отметим, что хозяева встречи не могут одержать победу в четвертый раз подряд.
"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2
Голы: Мичел, 25 (пенальти) - 0:1, Плано, 90 - 0:2.
"Эспаньол": Диего Лопес, Налдо, Хави Лопес, Дидак Вила (У Лэй, 64), Педроса, Дардер (Давид Лопес, 69), Рока, Варгас (Пьятти, 74), Санчес, Калеро, Кальери.
"Вальядолид": Масип, Салису (Хоакин Фернандес, 64), Мойяно, Оливас, Начо Мартинес, Тони Вилья (Порро, 75), Мичел, Сан-Эметерио, Сандро Рамирес (Унал, 60), Гвардиола, Плано.
"Вальядолид" с 9 баллами занимает 10 место в Примере, у "Эспаньола" 5 очков и 18 строчка.
Напомним, что 3 октября "Эспаньол" встретится с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Видео голов:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Бетис
|7
|8
|11
|Хетафе
|7
|7
|12
|Леванте
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Сельта Виго
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|5
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|6
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|7
|2