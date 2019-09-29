"Вальядолид" обыграл "Эспаньол" в матче 7-го тура Примеры (видео голов)

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"Вальядолид" обыграл "Эспаньол" в матче 7-го тура Примеры (видео голов)

"Эспаньол" проиграл "Вальядолиду" в домашнем матче 7-го тура Примеры.

Отметим, что хозяева встречи не могут одержать победу в четвертый раз подряд.

"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2

Голы: Мичел, 25 (пенальти) - 0:1, Плано, 90 - 0:2.

"Эспаньол": Диего Лопес, Налдо, Хави Лопес, Дидак Вила (У Лэй, 64), Педроса, Дардер (Давид Лопес, 69), Рока, Варгас (Пьятти, 74), Санчес, Калеро, Кальери.

"Вальядолид": Масип, Салису (Хоакин Фернандес, 64), Мойяно, Оливас, Начо Мартинес, Тони Вилья (Порро, 75), Мичел, Сан-Эметерио, Сандро Рамирес (Унал, 60), Гвардиола, Плано.

"Вальядолид" с 9 баллами занимает 10 место в Примере, у "Эспаньола" 5 очков и 18 строчка.

Напомним, что 3 октября "Эспаньол" встретится с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Видео голов:

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