"Вальядолид" одержал невероятную победу над "Эйбаром" в Примере
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 2:1. В начале второго тайма счет открыл Фабиан Орельяна. В компенсированное время сначала Даниэле Верди сравнял счет, а затем Серхи Гвардиола принес победу гостям.
Благодаря победе "Вальядолид" вышел на 16-е место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" остался на 11-й позиции.
"Эйбар" – "Вальядолид" - 1:2 (0:0)
Голы: Орельяна, 54 - 1:0, Верде, 90 (с пенальти) - 1:1, Гвардиола, 90+4
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|28
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|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
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|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|27
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|27
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
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|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
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|23
|20
|Уэска
|28
|22