"Вальядолид" одержал невероятную победу над "Эйбаром" в Примере

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"Вальядолид" одержал невероятную победу над "Эйбаром" в Примере

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 2:1. В начале второго тайма счет открыл Фабиан Орельяна. В компенсированное время сначала Даниэле Верди сравнял счет, а затем Серхи Гвардиола принес победу гостям.

Благодаря победе "Вальядолид" вышел на 16-е место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" остался на 11-й позиции.

"Эйбар" – "Вальядолид" - 1:2 (0:0)
Голы: Орельяна, 54 - 1:0, Верде, 90 (с пенальти) - 1:1, Гвардиола, 90+4  

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