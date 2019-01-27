"Вальядолид" одержал победу над "Сельтой"

Теги реал вальядолидсельта виго

"Вальядолид" одержал победу над "Сельтой"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Сельта" на выезде уступила "Вальядолиду". Благодаря победе "бело-фиолетовые" поднялись на 12-ю строчку. "Кельты" остались на 17-м месте.

"Вальядолид" - "Сельта" 2:1

Голы: Систо, 16 - 0:1, Плано, 55 - 1:1, Кеко, 69 - 2:1

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел (Ануар, 90), Тони (Верде, 69), Кеко (Фернандес, 83), Плано, Серхи Гвардиола.

"Сельта": Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Лоботка (Юльсагер, 75), Хосабед (Апе, 83), Буфаль, Браис Мендес, Систо (Бельтран, 59), Макси Гомес.

Предупреждения: Мальо (40), Худт (41), Буфаль (52), Тони (60), Жунка (89), Мичел (90).

Удаление: Худт (87).        

Читайте также: "Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Севилья Севилья 21 36
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Леванте Леванте 21 26
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
13 Жирона Жирона 20 24
14 Эспаньол Эспаньол 20 24
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов