"Вальядолид" одержал победу над "Сельтой"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Сельта" на выезде уступила "Вальядолиду". Благодаря победе "бело-фиолетовые" поднялись на 12-ю строчку. "Кельты" остались на 17-м месте.

"Вальядолид" - "Сельта" 2:1

Голы: Систо, 16 - 0:1, Плано, 55 - 1:1, Кеко, 69 - 2:1

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел (Ануар, 90), Тони (Верде, 69), Кеко (Фернандес, 83), Плано, Серхи Гвардиола.

"Сельта": Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Лоботка (Юльсагер, 75), Хосабед (Апе, 83), Буфаль, Браис Мендес, Систо (Бельтран, 59), Макси Гомес.

Предупреждения: Мальо (40), Худт (41), Буфаль (52), Тони (60), Жунка (89), Мичел (90).

Удаление: Худт (87).

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