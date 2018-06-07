"Вальядолид" победил "Спортинг" в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу

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"Вальядолид" победил "Спортинг" в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу

В первом полуфинальном матче плей-офф за выход в Ла Лигу "Вальядолид" на своем поле добился победы над хихонским "Спортингом". Ответный поединок состоится 10 июня.

"Вальядолид" – "Спортинг" - 3:1 (3:0)
Голы: Калеро, 29 - 1:0, Эрвиас, 35 - 2:0, Калавера, 37 (автогол) - 3:0, Хони Родригес, 70 - 3:1

"Вальядолид": Масип, Альба, Мойяно, Мартинес, Калеро, Эрвиас (Янниотас, 79), Туами (Перес, 90), Фернандес, Тони Вилья (Онтиверос, 74), Мата, Плано.

"Спортинг": Мариньо, Канелья, Калавера, Барба, Хуан Родригес, Альварес, Кармона, Бергантиньос, Хони Родригес, Гарсия (Лопес, 86), Сантос.

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