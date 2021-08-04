"Вальядолид" подписал украинского вратаря. Клубом владеет Роналдо

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"Вальядолид" подписал украинского вратаря. Клубом владеет РоналдоФото: сайт "Вальядолида"/Автор неизвестен

Украинский вратарь Ярослав Мейхер стал футболистом "Реал Вальядолида", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Клубом, который по итогам прошлого сезона Примеры вылетел в Сегунду владеет легендарный бразильский нападающий Роналдо.

Соглашение Мейхера с "Вальядолидом" рассчитано до лета 2023 года.

21-летний голкипер является воспитанником "Эспаньола". До трансфера в "Вальядолид" он играл за "Логроньес".

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