"Вальядолид" подписал украинского вратаря. Клубом владеет Роналдо

Фото: сайт "Вальядолида"/Автор неизвестен

Украинский вратарь Ярослав Мейхер стал футболистом "Реал Вальядолида", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Клубом, который по итогам прошлого сезона Примеры вылетел в Сегунду владеет легендарный бразильский нападающий Роналдо.

Соглашение Мейхера с "Вальядолидом" рассчитано до лета 2023 года.

21-летний голкипер является воспитанником "Эспаньола". До трансфера в "Вальядолид" он играл за "Логроньес".

Также не пропустите: Оливер Кан высказался о ситуации на трансферном рынке. | http://soccernews.ru