"Вальядолид" проиграл "Леванте", "Хетафе" и "Алавес" не выявили победителя
Представляем результаты матчей 3-го тура испанской Примеры.
"Хетафе" - "Алавес" 1:1
Голы: Молина, 24 - 1:0, Хоселу, 31 - 1:1
"Хетафе": Сория, Джене, Ньом, Суарес, Кукурелья, Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Тимор (Бергара, 69), Кабрера, Молина, Мата (Анхель Родригес, 61).
"Алавес": Сивера, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Марин (Риоха, 68), Ману Гарсия (Тачи, 87), Пина, Алеиш Видаль (Лукас Перес, 77), Вакасо, Эли, Хоселу.
"Леванте" - "Вальядолид" 2:0
Голы: Леон, 83 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0
"Леванте": Фернандес, Везу, Клерк, Мирамон, Постиго, Рочина (Кабако, 89), Вукчевич, Кампанья, Рохер Марти (Леон, 64), Майораль (Барди, 78), Моралес.
"Вальядолид": Масип, Салису, Оливас, Порро, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Мичел (Ануар, 85), Сан-Эметерио, Вальдо Рубио (Тони Вилья, 71), Унал, Гвардиола, Плано.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0