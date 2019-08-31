"Вальядолид" проиграл "Леванте", "Хетафе" и "Алавес" не выявили победителя

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"Вальядолид" проиграл "Леванте", "Хетафе" и "Алавес" не выявили победителя

Представляем результаты матчей 3-го тура испанской Примеры.

"Хетафе" - "Алавес" 1:1

Голы: Молина, 24 - 1:0, Хоселу, 31 - 1:1

"Хетафе": Сория, Джене, Ньом, Суарес, Кукурелья, Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Тимор (Бергара, 69), Кабрера, Молина, Мата (Анхель Родригес, 61).

"Алавес": Сивера, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Марин (Риоха, 68), Ману Гарсия (Тачи, 87), Пина, Алеиш Видаль (Лукас Перес, 77), Вакасо, Эли, Хоселу.


"Леванте" - "Вальядолид" 2:0

Голы: Леон, 83 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0

"Леванте": Фернандес, Везу, Клерк, Мирамон, Постиго, Рочина (Кабако, 89), Вукчевич, Кампанья, Рохер Марти (Леон, 64), Майораль (Барди, 78), Моралес.

"Вальядолид": Масип, Салису, Оливас, Порро, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Мичел (Ануар, 85), Сан-Эметерио, Вальдо Рубио (Тони Вилья, 71), Унал, Гвардиола, Плано.

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2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
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