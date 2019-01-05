"Вальядолид" - "Райо Вальекано" - 0:1 (обзор)

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"Вальядолид" - "Райо Вальекано" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Вальядолидом" и "Райо Вальекано".

Не пропустите видеотрансляцию поединка "Алавес" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 17 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Сельта Виго Сельта Виго 17 21
13 Эйбар Эйбар 17 21
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 19
16 Леганес Леганес 18 19
17 Вильярреал Вильярреал 17 16
18 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 16
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
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