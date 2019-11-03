"Вальядолид" разгромил "Мальорку" в домашнем матче Примеры

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"Вальядолид" разгромил "Мальорку" в домашнем матче Примеры

"Вальядолид" переиграл "Мальорку" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Победу команде помогли одержать Хоакин Фернандес, Энес Унал и Сандро Рамирес. 

"Вальядолид" - "Мальорка" - 3:0 (1:0)

Голы: Хоакин Фернандес, 40 - 1:0, Унал, 50 (пенальти) - 2:0, Сандро Рамирес, 90 - 3:0

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес (Антоньито, 86), Мичел (Алькарас, 64), Тони Вилья, Барба, Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 72), Плано.

"Мальорка": Фабри, Раильо, Лумор, Састре, Вальент, Кубо (Аридай Кабрера, 68), Дани Родригес, Педраса (Фебас, 61), Севилья (Пратс, 76), Лаго Джуниор, Будимир.

"Вальядолид" с 17 очками занимает 10 место в Примере, набрав 17 баллов. У "Мальорки" 11 очков и 17-я позиция.

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