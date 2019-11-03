"Вальядолид" разгромил "Мальорку" в домашнем матче Примеры
"Вальядолид" переиграл "Мальорку" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Победу команде помогли одержать Хоакин Фернандес, Энес Унал и Сандро Рамирес.
"Вальядолид" - "Мальорка" - 3:0 (1:0)
Голы: Хоакин Фернандес, 40 - 1:0, Унал, 50 (пенальти) - 2:0, Сандро Рамирес, 90 - 3:0
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес (Антоньито, 86), Мичел (Алькарас, 64), Тони Вилья, Барба, Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 72), Плано.
"Мальорка": Фабри, Раильо, Лумор, Састре, Вальент, Кубо (Аридай Кабрера, 68), Дани Родригес, Педраса (Фебас, 61), Севилья (Пратс, 76), Лаго Джуниор, Будимир.
"Вальядолид" с 17 очками занимает 10 место в Примере, набрав 17 баллов. У "Мальорки" 11 очков и 17-я позиция.
А еще: "Барселона" теряет Суареса| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вальядолид" разгромил "Мальорку" в домашнем матче Примеры
-
Гендиректор ЦСКА Бабаев остался недоволен судейством в матче с "Зенитом"
-
"Астана" в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана
-
Игрок ЦСКА Карпов: "Зенит" - очень хорошая команда, все игроки понравились"
-
Мане: "Мне еще далеко до Месси и Роналду, они монстры"
-
Милнер: "Если у вас проблемы с сердцем, не рекомендуется болеть за "Ливерпуль"
-
Тедеско рассказал о желании встретиться с Черчесовым
-
В сети появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна
-
Тедеско рассказал о готовности своих футболистов к матчу с "Арсеналом"
-
СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию"
-
Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
-
1
Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом"
-
Стал известен характер травмы Суареса
-
1
Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача
-
Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"
-
Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
"Урал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства
-
Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Реал Вальядолид
|12
|17
|10
|Валенсия
|12
|17
|11
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|12
|Хетафе
|11
|16
|13
|Осасуна
|11
|15
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|11
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5