"Вальядолид" – "Реал" - 1:4, "Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (видеообзоры матчей)

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"Вальядолид" – "Реал" - 1:4, "Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух воскресных матчей 27-го тура испанской Примеры.

"Вальядолид" – "Реал" - 1:4 

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2

Не пропустите: Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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