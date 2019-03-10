"Вальядолид" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры

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"Вальядолид" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры

Сегодня, 10 марта, состоится матч 27-го тура Ла Лиги между "Вальядолидом" и "Реалом".

По итогам 26-ти туров Примеры "Вальядолид" занимает 16-е место в трех очках от зоны вылета. У "Реала" сейчас тоже не самое лучшее время. В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает 3 место, набрав 48 очков.

Матч состоится на стадионе "Мунисипаль Хосе Сориллья". Начало - в 22:45.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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