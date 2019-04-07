"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0.

Видео: "Вальядолид" - "Севилья" - 0:2

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