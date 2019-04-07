"Вальядолид" - "Севилья" - 0:2 (видеообзор матча)
Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0.
Видео: "Вальядолид" - "Севилья" - 0:2
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|31
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|4
|Хетафе
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|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
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|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
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|Реал Сосьедад
|31
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|30
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
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|Уэска
|31
|24