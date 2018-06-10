"Вальядолид" стал вторым финалистом плей-офф за выход в Ла Лигу

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"Вальядолид" стал вторым финалистом плей-офф за выход в Ла Лигу

В ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в высший испанский дивизион "Вальядолид" вновь обыграл "Спортинг" и теперь поборется в решающем поединке с "Нумансией".

"Спортинг" - "Вальядолид" – 1:2 (0:2) - первый матч - 1:3

Голы: Мата, 23 - 0:1, Плано, 31 - 0:2, Кармона, (68, с пенальти) - 1:2

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