"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании

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"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании

"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче 34-го тура чемпионата Испании. 

Победный гол в этом матче забил защитник хозяев Хоакин Фернандес на 88-й минуте игры.

"Вальядолид" - "Алавес" - 1:0 (0:0)

Голы: Фернандес, 88 - 1:0

"Вальядолид": Масип, Санчес, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), Алькарас (Кике Перес, 78), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 57), Гвардиола (Оливас, 78), де ла Фуэнте (Унал, 62).

"Алавес": Роберто, Агиррегабириа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Лагуардиа, Берк, Мендес, Камараса (Сайнс, 89), Пина (Ману Гарсия, 89), Фейса (Хоселу, 58), Лукас Перес (Пере Понс, 57).

"Вальядолид" с 39 очками занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 35 баллами занимает 15 место.

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