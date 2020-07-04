"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании
"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Победный гол в этом матче забил защитник хозяев Хоакин Фернандес на 88-й минуте игры.
"Вальядолид" - "Алавес" - 1:0 (0:0)
Голы: Фернандес, 88 - 1:0
"Вальядолид": Масип, Санчес, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), Алькарас (Кике Перес, 78), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 57), Гвардиола (Оливас, 78), де ла Фуэнте (Унал, 62).
"Алавес": Роберто, Агиррегабириа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Лагуардиа, Берк, Мендес, Камараса (Сайнс, 89), Пина (Ману Гарсия, 89), Фейса (Хоселу, 58), Лукас Перес (Пере Понс, 57).
"Вальядолид" с 39 очками занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 35 баллами занимает 15 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14