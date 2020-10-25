"Вальядолид" в меньшинстве проиграл "Алавесу"

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"Вальядолид" в меньшинстве проиграл "Алавесу"

В рамках 7-го тура испанской Примеры "Алавес" добыл выездную победу над "Вальядолидом".

Благодаря победе "Алавес" поднялся на 15-е место, "Вальядолид" по-прежнему последний.

"Вальядолид" - "Алавес" 0:2

Голы: Пина, 55 - 0:1, Сайнс, 85 - 0:2

"Вальядолид": Роберто, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Янко (Плано, 80), Хоакин Фернандес, Алькарас (Перес, 80), Тони Вилья (Меса, 60), Кике Перес (Маркос Андре, 59), Орельяна, Вейсман (Рауль Карнеро, 24), Гвардиола.

"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Пина, Мендес (Агиррегабириа, 84), Батталья, Хота (Ману Гарсия, 84), Хоселу (Дейверсон, 71), Лукас Перес (Сайнс, 84).

Удаление: Начо Мартинес (21).

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