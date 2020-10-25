"Вальядолид" в меньшинстве проиграл "Алавесу"
В рамках 7-го тура испанской Примеры "Алавес" добыл выездную победу над "Вальядолидом".
Благодаря победе "Алавес" поднялся на 15-е место, "Вальядолид" по-прежнему последний.
"Вальядолид" - "Алавес" 0:2
Голы: Пина, 55 - 0:1, Сайнс, 85 - 0:2
"Вальядолид": Роберто, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Янко (Плано, 80), Хоакин Фернандес, Алькарас (Перес, 80), Тони Вилья (Меса, 60), Кике Перес (Маркос Андре, 59), Орельяна, Вейсман (Рауль Карнеро, 24), Гвардиола.
"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Пина, Мендес (Агиррегабириа, 84), Батталья, Хота (Ману Гарсия, 84), Хоселу (Дейверсон, 71), Лукас Перес (Сайнс, 84).
Удаление: Начо Мартинес (21).
Читайте также: "Реал" обыграл "Барселону". | http://soccernews.ru
главное
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах
-
"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак"
-
"Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака"
-
Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом"
Лента новостей
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча против "Краснодара"
-
"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги
-
"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1
-
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
-
"Саутгемптон" нанес "Эвертону" первое поражение в сезоне
-
Журналист Конов поделился информацией о возможном продлении контракта "Спартака" с Тедеско
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Азар вернулся в общую группу "Реала"
-
"Вальядолид" в меньшинстве проиграл "Алавесу"
-
"Челси" зимой вернется к трансферу Райса
-
Федун: "Если Хабиб возобновит карьеру, то предлагаю провести бой на "Открытии Арене", где он получит поддержку 50 000 верных фанатов"
-
В итальянском клубе 27 случаев заражения коронавирусом
-
Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах
-
Лаутаро Мартинес поругался с Конте и двумя одноклубниками во время матча с "Дженоа"
-
"Кальяри" обыграл "Кротоне" в матче Серии А
-
Федун готов предоставить Хабибу стадион "Спартака" для проведения боя в случае возобновления карьеры
-
"Урал" и "Тамбов" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак"
-
Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус
-
Директор "Барселоны" о пенальти "Реала": "Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14