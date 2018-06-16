В ответном финальном матче плей-офф за право выступать в Примере "Вальядолид" сыграл вничью с "Нумансией" и по сумме двух встреч завоевал путёвку в высший дивизион.

"Вальядолид" – "Нумансия" - 1:1

Голы: Дель Мораль, 87 - 0:1, Мата, 90 - 1:1.

"Вальядолид": Масип (Бесерра, 89), Калеро, Альба, Мартинес, Эрвиас (Онтиверос, 81), Регаль, Фернандес, Туами, Тони Вилья (Янниотас, 76), Плано, Мата.

"Нумансия": Фернандес, Эльхесабаль, Рипа, Эчеберрия, Кальво, Диаманка (Дель Мораль, 46), Перес, Начо, Альберто, Милья (Матеу, 46), Ихинио Марин (Фернандес, 46).

Отметим, что "Вальядолид" возвращается в Примеру спустя четыре года после вылета в сезоне 2013/14.

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