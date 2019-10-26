"Вальядолид" всухую выиграл у "Эйбара" (видео)

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"Вальядолид" всухую выиграл у "Эйбара" (видео)

В рамках десятого тура испанской Примеры "Вальядолид" дома взял верх над "Эйбаром".

"Бело-фиолетовые" победили со счётом 2:0 благодаря голам Серхи Гвардиолы и Мохаммеда Салису.

"Вальядолид" – "Эйбар" - 2:0

Голы: Гвардиола, 10 - 1:0, Салису, 39 - 2:0.

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел, Тони Вилья (Де Фрутос, 69), Начо Мартинес, Унал (Ануар, 79), Гвардиола, Плано (Вальдо Рубио, 90).

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро (Энрик, 46), Экспосито, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 65).

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