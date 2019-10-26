"Вальядолид" всухую выиграл у "Эйбара" (видео)
В рамках десятого тура испанской Примеры "Вальядолид" дома взял верх над "Эйбаром".
"Бело-фиолетовые" победили со счётом 2:0 благодаря голам Серхи Гвардиолы и Мохаммеда Салису.
"Вальядолид" – "Эйбар" - 2:0
Голы: Гвардиола, 10 - 1:0, Салису, 39 - 2:0.
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел, Тони Вилья (Де Фрутос, 69), Начо Мартинес, Унал (Ануар, 79), Гвардиола, Плано (Вальдо Рубио, 90).
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро (Энрик, 46), Экспосито, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
|17
|4
|Гранада
|9
|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Валенсия
|9
|13
|11
|Леванте
|9
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Леганес
|10
|5
|20
|Эспаньол
|9
|5