"Вальядолид" выкупил защитника "Реала"

"Вальядолид" на своём официальном сайте объявил о трансфере центрального защитника "Реала" Хави Санчеса.

"Бело-фиолетовые" выкупили права на 23-летнего футболиста, который выступал за клуб с прошлого лета на правах аренды.

Сумма сделки составила 3 миллиона евро. Игрок заключил контракт до июня 2024 года.

Примечательно, что за "Вальядолид" Санчес из-за регулярных травм сыграл всего 2 матча.

Не пропустите: Модрич признался, что хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru