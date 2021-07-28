Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"

Теги галатасарайтрансферыпатрик ван анхолт

Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен

Футболист сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт стал игроком турецкого "Галатасарая", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Голландец перешел в стамбульский гранд из "Кристал Пэлас" на правах свободного агента и подписал соглашение рассчитанное до 2024 года.

В прошедшем сезоне ван Анхольт сыграл 22 матча в АПЛ, в которых отдал 1 голевую передачу.

Также не пропустите: "Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА приглашает главного врача сборной России

ЦСКА приглашает главного врача сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов