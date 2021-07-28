Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"
Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен
Футболист сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт стал игроком турецкого "Галатасарая", сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Голландец перешел в стамбульский гранд из "Кристал Пэлас" на правах свободного агента и подписал соглашение рассчитанное до 2024 года.
В прошедшем сезоне ван Анхольт сыграл 22 матча в АПЛ, в которых отдал 1 голевую передачу.
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|Команда
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|Галатасарай
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|Бешикташ
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|Аланьяспор
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|Фенербахче
|28
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|Гёзтепе АС Измир
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|Касимпаса
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