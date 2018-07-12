Ван Бастен дал совет Неймару

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен дал совет форварду ПСЖ и сборной Бразилии Неймару.

"Футболисты должны знать, что все эти перекатывания по полю не помогут. И я советую Неймару понять это" - сказал ван Бастен.

Напомним, что Неймар подвергался серьёзной критике за свои симуляции в матчах ЧМ-2018.

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