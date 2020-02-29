Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"
Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен поведал о своём знакомстве со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
"Я вернулся в "Аякс" в качестве тренера, и один паренёк стал провоцировать меня. Он передал мне мяч и потребовал показать, что я умею. Но у меня тогда голеностоп уже не работал. Кто это был? Уверен, вы знаете. Златан Ибрагимович", - цитирует ван Бастена Corriere della Sera.
Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год, сыграл 110 матчей, забил 48 голов и сделал 15 ассистов.
Звёздному шведу пришлось покинуть амстердамский клуб из-за конфликта с Рафаэлем ван дер Ваартом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23