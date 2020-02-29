Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"

Теги аяксмарко ван бастензлатан ибрагимович

Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен поведал о своём знакомстве со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Я вернулся в "Аякс" в качестве тренера, и один паренёк стал провоцировать меня. Он передал мне мяч и потребовал показать, что я умею. Но у меня тогда голеностоп уже не работал. Кто это был? Уверен, вы знаете. Златан Ибрагимович", - цитирует ван Бастена Corriere della Sera.

Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год, сыграл 110 матчей, забил 48 голов и сделал 15 ассистов.

Звёздному шведу пришлось покинуть амстердамский клуб из-за конфликта с Рафаэлем ван дер Ваартом.

Не пропустите: Ван Бастен: "Те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"

Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов