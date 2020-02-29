Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен поведал о своём знакомстве со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Я вернулся в "Аякс" в качестве тренера, и один паренёк стал провоцировать меня. Он передал мне мяч и потребовал показать, что я умею. Но у меня тогда голеностоп уже не работал. Кто это был? Уверен, вы знаете. Златан Ибрагимович", - цитирует ван Бастена Corriere della Sera.

Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год, сыграл 110 матчей, забил 48 голов и сделал 15 ассистов.

Звёздному шведу пришлось покинуть амстердамский клуб из-за конфликта с Рафаэлем ван дер Ваартом.

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